В «ДНР» прогнозируют, что повышение тарифов на коммуналку будет поэтапным

На подконтрольной группировке «ДНР» территории повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги должно быть поэтапным. Об этом заявил так называемый зампредседателя «правительства ДНР» Владимир Пашков в интервью сепаратистскому каналу «Юнион».



По его словам, повышение тарифов «никто не будет делать ночью с 31-го декабря». «Во-первых, оно должно быть поэтапное», — добавил Пашков.



Также он заявил, что сейчас разрабатывается система субсидирования для самых бедных слоев населения.



Пашков отметил, что окончательное решение о целесообразности повышения тарифов будет принято по итогам заседания «правительства» при участии главы «ДНР».

В начале июля глава группировки «ДНР» Денис Пушилин допустил повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.



Комментируя возможное повышение тарифов «министр строительства и ЖКХ ДНР» отметил, что с 2014 года задолженность за услуги ЖКХ на подконтрольной «ДНР» территории составляет 9 миллиардов рублей.