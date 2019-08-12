В Дружковке горел рынок

Фото: ГСЧС

Ночью в Дружковке произошел пожар на территории рынка «Магнат». Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по делам чрезвычайных ситуаций в Донецкой области.



Сообщение о пожаре спасатели получили в 2:45.



По прибытию пожарные установили, что горит кровля и пластиковый потолок на втором этаже двухэтажного офисного здания на площади 70 квадратных метров и внутри одноэтажной торговой пристройки на площади 200 квадратных метров.



Пожар был локализован в 5:30 и ликвидирован в 7:00. Погибших и пострадавших в результате происшествия нет.



Причина пожара и размер убытков — устанавливаются.



От ГСЧС было привлечено 5 единиц техники и 20 человек личного состава.

Фото: ГСЧС