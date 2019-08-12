В Донецкой области шахтеры продолжают блокировать автодорогу из-за долгов по зарплате

В Донецкой области горняки шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» продолжают перекрывать трассу, ведущую в направлении Мариуполя. Об этом сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец на странице Facebook.



«Сегодня протестуют горняки шахты "Кураховская". Они перекрывают дорогу в районе села Новоселидово. К участникам акции присоединились горняки шахты "Украина" которые отказались ехать в шахту голодными», - говорится в сообщении.



Отмечается, что шахтеры требуют полного погашения задолженности по зарплате - на данный момент шахтерам не было выплачено 22% зарплаты за май, также полностью не выплачены деньги за июнь и июль.



В комментарии телеканалу «Орбита» председатель профкома ПРУП шахты «Кураховская» Виталий Корнеев, сегодня поддержать акцию протеста вышли около 100 человек. К горнякам «Кураховской» присоединились несколько работников шахты «Украина».



Из числа участников акции была организована делегация для переговоров с генеральным директором ГП «Селидовуголь» Сергеем Кобыляцким. Встретившись с делегатами, руководитель ГП отправился с ними к месту проведения акции протеста в Новоселидово.



Корнеев также отметил, что, несмотря на протест, многие сотрудники «Кураховской» продолжают работать.



«Сегодня в первую смену в шахту спустились 96 человек. Они обеспечивают жизнедеятельность предприятия: откачивают воду, следят за сохранностью техники. Угледобыча на шахте приостановлена в связи с тем, что на забастовку вышли как раз работники добычных профессий», - сказал он.



Протесты шахтеров в Донецкой области начались еще в конце июля. Горняки вышли с требованием погасить долги по заработной плате, которые по состоянию на 1 августа составляют более 1 млрд гривен.



5 августа, горняки шахты «Кураховская» ГП «Селидовуголь» шли пешком 16 км в Селидово с требованием погасить задолженность.



8 августа шахтеры «Кураховской» блокировали трассу Покровск – Курахово в районе поселка Цукурино.