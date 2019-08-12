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«Слуга народа» ждет предложений по коалиции и договаривается с мажоритарщиками

12 августа 2019, 12:08

«Слуга народа» ждет предложений по коалиции и договаривается с мажоритарщиками

В партии «Слуга народа» считают, что ее фракция в Верховной Раде, имея большинство депутатов, будет иметь те же права, что и коалиция. Об этом 7-й номер списка «Слуги народа» Александр Корниенко заявил в интервью «РБК-Украина».

То, что парламентское большинство будет сформировано только фракцией «Слуга народа», он назвал «логическим выводом». «Впрочем, мы ожидаем, что с началом работы парламента, возможно, кто-то предложит нам создать коалицию или рассмотреть какое-то коалиционное соглашение», — добавил Корниенко.

На вопрос выступает ли его политсила инициатором переговоров о о коалиции, он ответил: «У нас, согласно Конституции, фракция, в состав которой входит более половины конституционного состава [Верховной Рады], имеет те же права, что и коалиция».

На вопрос о переговорах с партией «Голос» по поводу сожания коалиции Корниенко ответил, что ему неизвестно о таких системных переговорах. «Возможно, кто-то лично общается. У меня есть личное общение с отдельными депутатами от "Голоса". На уровне партии мы не обсуждали», — добавил он.

А на вопрос, обращались ли к «Слуге народа» мажоритарщики-самовыдвиженцы с тем, чтобы войти во фракцию, Корниенко сказал: «Такие разговоры постоянно ведутся, буквально с момента, когда были объявлены первые результаты выборов». Он добавил, что партия рассматривает различные предложения с их стороны. При этом Корниенко отказался называть фамилии конкретных мажоритарщиков.

«Это очень большое количество людей и у нас нет одного гугл-документа, где все это собрано. Поэтому оценить это количество [желающих] трудно. Но учитывая общее количество самовыдвиженцев и их личные истории, мы точно всех 50 не видим во фракции «Слуга народа», — заявил Корниенко.

Также Корниенко предполагает, что станет главой партии «Слуга народа» вместо Дмитрия Разумкова, кандидатура которого будет предложена на пост председателя Верховной Рады. На место главы фракции, в свою очередь, рассматривается кандидатура Давида Арахамии.

Первое заседание Верховной Рады нового созыва состоится 29 августа.

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Слуга народа
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Александр Корниенко
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