Семьи на Донбассе получат 28 тысяч цыплят и корма для животных от ООН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) раздаст 20 тысяч цыплят и корма для животных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Отмечается, что в общей сложности 930 домохозяйств получат по 30 цыплят породы двойного назначения, которых можно выращивать для производства мяса или яиц.



Также каждая семья также получит по 10 кг специализированного стартового корма и полное пошаговое руководство по содержанию молодняка птицы.



«В целом с 5 по 14 августа 2019 года 28 000 цыплят и 9 300 кг корма будут распределены в 22 селах Донецкой области и 11 селах Луганской области», - говорится в сообщении.



В ООН подчеркнули, что пятилетний конфликт оказал серьезное воздействие на сельскохозяйственный сектор и социально-экономический статус сельского населения. Представителям уязвимых групп населения все чаще приходится покупать продовольствие в кредит, сокращать медицинские расходы или заниматься попрошайничеством. Сельские семьи лишились многих источников средств к существованию, которые были доступны до начала конфликта. Так, доступ к сельскохозяйственным угодьям крайне ограничен из-за широко распространенной минной опасности.



Некоторые из получивших помощь людей ранее проживали в районах, не контролируемых правительством, и после начала конфликта были вынуждены переселиться, а другие остались в зоне 0–5 км вдоль линии соприкосновения. У людей в этом районе мало возможностей для заработка, и их основным источником продовольствия является то, что они сами производят.



«Мы выживаем, как можем. Раньше мы выращивали цыплят и домашний скот. Сейчас у нас есть 30 цыплят, но мы пока не знаем, кто из них вырастет. Если это будут куры, мы хотели бы оставить их для производства яиц. Петухи пойдут на производство мяса», - говорит местная жительница Светлана.



К началу осени сотрудники ФАО в Украине планируют распределить 330 тонн корма для животных среди других 2200 сельских домохозяйств и животноводов в этом регионе.



С 2015 года ФАО оказала поддержку примерно 47 000 домохозяйств, расположенных вдоль линии соприкосновения, предоставив различные сельскохозяйственные ресурсы, включая молодняк птицы, кроликов, корм для животных, семена овощных культур, системы капельного орошения и многое другое.