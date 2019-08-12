Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Семьи на Донбассе получат 28 тысяч цыплят и корма для животных от ООН

12 августа 2019, 12:44

Семьи на Донбассе получат 28 тысяч цыплят и корма для животных от ООН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) раздаст 20 тысяч цыплят и корма для животных на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что в общей сложности 930 домохозяйств получат по 30 цыплят породы двойного назначения, которых можно выращивать для производства мяса или яиц.

Также каждая семья также получит по 10 кг специализированного стартового корма и полное пошаговое руководство по содержанию молодняка птицы.

«В целом с 5 по 14 августа 2019 года 28 000 цыплят и 9 300 кг корма будут распределены в 22 селах Донецкой области и 11 селах Луганской области», - говорится в сообщении.

В ООН подчеркнули, что пятилетний конфликт оказал серьезное воздействие на сельскохозяйственный сектор и социально-экономический статус сельского населения. Представителям уязвимых групп населения все чаще приходится покупать продовольствие в кредит, сокращать медицинские расходы или заниматься попрошайничеством. Сельские семьи лишились многих источников средств к существованию, которые были доступны до начала конфликта. Так, доступ к сельскохозяйственным угодьям крайне ограничен из-за широко распространенной минной опасности.

Некоторые из получивших помощь людей ранее проживали в районах, не контролируемых правительством, и после начала конфликта были вынуждены переселиться, а другие остались в зоне 0–5 км вдоль линии соприкосновения. У людей в этом районе мало возможностей для заработка, и их основным источником продовольствия является то, что они сами производят.

«Мы выживаем, как можем. Раньше мы выращивали цыплят и домашний скот. Сейчас у нас есть 30 цыплят, но мы пока не знаем, кто из них вырастет. Если это будут куры, мы хотели бы оставить их для производства яиц. Петухи пойдут на производство мяса», - говорит местная жительница Светлана.

К началу осени сотрудники ФАО в Украине планируют распределить 330 тонн корма для животных среди других 2200 сельских домохозяйств и животноводов в этом регионе.

С 2015 года ФАО оказала поддержку примерно 47 000 домохозяйств, расположенных вдоль линии соприкосновения, предоставив различные сельскохозяйственные ресурсы, включая молодняк птицы, кроликов, корм для животных, семена овощных культур, системы капельного орошения и многое другое.

ТЕМЫ

Организации
Оон
Прочее
помощь жителям Донбасса
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:54
В «ДНР» прогнозируют, что повышение тарифов на коммуналку будет поэтапным
09:19
В «ДНР» признали, что завод «Стирол» продолжает простаивать
23:30
Главные новости Донбасса за неделю
17:53
В ОБСЕ рассказали, как в Алчевске получают «паспорта ЛНР»
16:41
В Донецке из-за загрязнения гибнет рыба в водохранилище
16:52
«ЛНР» следом за «ДНР» проведет перепись населения
16:20
«ДНР» задержала сотрудницу «Воды Донбасса»
11:51
Украинская сторона отрицает причастность к обстрелу жилого района Горловки
10:00
СБУ: Боевики незаконно удерживают 223 человека
22:20
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
14:14
«ДНР» и «ЛНР» объединили железные дороги в «концерн». Начальник — из России
12:14
«ДНР»: В Шахтерске мужчина взорвал гранату в подъезде, трое получили ранения
08:34
«ЛНР»: На пункте пропуска «Станица Луганская» произошло ДТП, есть пострадавшие
23:31
Эскалация, спешка к нормандской встрече и приглашение Зеленского в Луганск. Главное за день
18:13
В СБУ объяснили, почему не задержали переговорщиков «ЛНР» возле Станицы Луганской
все новости
13:14
Сегодня на Донбассе был ранен украинский военный
12:44
Семьи на Донбассе получат 28 тысяч цыплят и корма для животных от ООН
12:31
Порошенко покинул ГБР после допроса. Его пытались забросать яйцами
12:08
«Слуга народа» ждет предложений по коалиции и договаривается с мажоритарщиками
12:07
Новым главой Житомирской ОГА стал бывший замглавы СБУ Донетчины
11:33
В Донецкой области шахтеры продолжают блокировать автодорогу из-за долгов по зарплате
11:28
Сотрудники ДТЭК прервут отпуск из-за подозрений НАБУ в деле «Роттердам+»
10:22
Порошенко пришел на допрос в ГБР. Под зданием протестуют его дети
10:08
В Дружковке горел рынок
09:54
В «ДНР» прогнозируют, что повышение тарифов на коммуналку будет поэтапным
09:42
Украинские военные не могут эвакуировать тело погибшего вблизи Луганского нацгвардейца
09:19
В «ДНР» признали, что завод «Стирол» продолжает простаивать
09:00
Волкер: США проведут консультации с Германией и Францией по «нормандскому формату»
08:07
На Донбассе был ранен украинский военный
23:30
Главные новости Донбасса за неделю
все новости
ВИДЕО
«Шахтер» обыграл «Динамо» в Киеве
10 августа, 18:59
«Мариуполь» и «Заря» сыграл вничью в первых матчах квалификации Лиги Европы
08 августа, 22:22
Малый бизнес на Донбассе: чем может помочь государство ►
08 августа, 18:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция