Сегодня на Донбассе был ранен украинский военный

С начала суток на Донбассе в результате обстрелов один украинский военнослужащий получил ранения. Об этом сообщает министерство обороны Украины.

Отмечается, что всего со стороны боевиков зафиксировано два прицельных обстрела по украинским позициям. В Мнобороны констатировали, что режим прекращения огня был нарушен.



В частности, утром по направлению от села Верхнешироковское боевики целились из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по украинским военным у села Пищевик.



Кроме того, около 10:30 в районе населенного пункта Зайцево украинской стороной зафиксировано ведение огня снайпером противника.

За минувшие сутки на Донбассе также был ранен украинский военнослужащий.