Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата «Прямого», но отрицает связь с телеканалом

Пятый президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой». Об этом он сказал во время брифинга в Киеве.



По его словам, инициатором захвата господин бывший замглавы администрации президента Украины времен Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.



Порошенко заявил, что по заявлению Портнова, которое «ничего общего не имеет с правдой», ГБР более трех месяцев «делает попытку терроризировать журналистов».



При этом пятый президент отрицает связь с телеканалом. «Еще раз заявляю, что не имею никакого отношения к собственности или управлению "Прямым" каналом», — сказал Порошенко.



Также он заявил, что готов ответить на вопросы ГБР с применением детектора лжи в прямом эфире канала «Прямой».



«Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы — а у меня есть их перечень — я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале», — сказал Порошенко.

Сегодня Петр Порошенко посетил допрос ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке телеканала «Прямой».