Бывшего юриста Белого дома при президенте Бараке Обаме Грега Крейга судят по обвинениям в даче ложных показаний и сокрытии информации в ходе федерального расследования, которое пересекалось с расследованием специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Обвинения касаются его работы на режим беглого президента Украины Виктора Януковича, передает WCBE.



В ходе расследования команда Мюллера раскрыла доказательства предполагаемого правонарушения Крейга, но передала материал в прокуратуру США по округу Колумбия для судебного преследования.



Это один из нескольких случаев, вытекающих из расследования Мюллера, в котором утверждается о нарушении Закона о регистрации иностранных агентов.



Крейг также стал первым человеком, которому предъявлено обвинение по делу, связанному с расследованием Мюллера после того, как тот завершил свое расследование вмешательства России в президентские выборы в США. Дело против Крейга связано с Законом о регистрации иностранных агентов или FARA. Работа от имени Януковича была связана с Полом Манафортом, который в то время был политическим консультантом и зарабатывал десятки миллионов долларов.



В обвинительном заключении утверждается, что Крейг скрывал информацию, которую он знал и должен был предоставить в департамент. Но Крейг предоставил правоохранителям ложную информацию.



Пол Манафорт помог нанять Крейга для составления отчета о преследовании правительством бывшего премьер-министра Юлии Тимошенко. На международном уровне дело против Тимошенко рассматривалось как политически мотивированное.



Ожидает, что рассмотрение в суде займет две с половиной недели.