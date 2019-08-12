Бывший топ-менеджер СТБ может стать министром гуманитарной политики

Бывший директор холдинга StarLightMedia, экс-гендиректор телеканала СТБ, внештатный советник президента Украины Владимир Бородянский может возглавить министерство гуманитарной политики, которое планируют создать на базе министерств культуры, молодежи и спорта и информационной политики. Об этом новоизбранный депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Никита Потураев сообщил в интервью «Детектору медиа».



«[Владимир] Бородянский — один из соавторов этого большого проекта, конечно, один из тех, кто может возглавить такое министерство», — сказал он.



Потураев также прокомментировал идею создания IT-министерства на базе Мининформполитики: «Возможно, стоит создать другой центральный орган исполнительной власти, который будет заниматься вопросами IТ, цифровой экономики и так далее, но это не про министерство информационной политики».

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает идею объединения министерства культуры, министерства информационной политики и министерство молодежи и спорта.



Позже замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко уточнил, что объединенное ведомство будет называться министерством по гуманитарной политике.



29 июля Зеленский назначил Владимира Бородянского своим внештатным советником.