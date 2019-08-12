На Луганщине задержали экс-боевика «ЛНР», который ехал за украинским паспортом

В Луганской области правоохранители задержали бывшего боевика группировки «ЛНР». Мужчина пытался попасть на подконтрольную украинской власти территорию для получения паспорта гражданина Украины. Об этом сообщает пресс-службы СБУ.



По данным спецслужбы, житель региона в августе 2015 года присоединился к незаконному вооруженному формированию.



После прохождения подготовки в учебном центре боевиков в Луганске он был направлен на позиции в районе трассы Бахмутка. Там злоумышленник участвовал в боевых действиях против сил антитеррористической операции.



«По словам задержанного, он понял ошибочность своего выбора, увидев масштабы наркомании среди боевиков, поэтому в ноябре 2015 года злоумышленник покинул ряды незаконных вооруженных формирований», - говорится в сообщении.



Правоохранители задержали бывшего члена «ЛНР» на блокпосте в Станично-Луганском районе.



Следователи СБУ сообщили задержанному о совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.