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В «Слуге народа» собираются разделить вопросы децентрализации и «особого статуса» Донбасса

12 августа 2019, 16:30

В «Слуге народа» собираются разделить вопросы децентрализации и «особого статуса» Донбасса

Партия «Слуга народа» в Верховной Раде нового созыва собирается разделить вопросы завершения реформы децентрализации и «особого статуса» Донбасса. Об этом заявил 7-й номер списка «Слуги народа» Александр Корниенко в интервью «РБК-Украина».

Ему напомнили, что в 2015 году парламент пытался внести изменения в Конституцию в части децентрализации. При этом изменения, в частности, содержали положения об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, что является одним из условий Минских договоренностей.

Отвечая на вопрос, может ли Рада нового созыва принять изменения в Конституцию, чтобы закрепить «особый статус» Донбасса, Корниенко ответил: «Думаю, мы разведем эти вопросы — децентрализацию и особый статус, поскольку в вопросе оккупированных территорий нужно отдельно тщательно разбираться».

7 августа президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию для урегулирования конфликта на Донбассе.

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