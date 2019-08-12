ГПУ сообщила о подозрении лицам, которые помогали РФ в подготовке детей к боевым действиям

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении двум лицам, которые способствовали Российской Федерации в подготовке детей к боевым действиям. Об этом сообщает пресс-службу ГПУ.



Отмечается, что речь идет о руководителях так называемых военно-патриотических клубов на неподконтрольной территории Донбасса «Спартанцы» и «Амазонки» и «Молодая гвардия».



Сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (осуществление организационного и иного содействия деятельности террористической организации), ч. 1 ст. 260 УК Украины (создание не предусмотренных законами Украины военизированных формирований и участие в их деятельности), ч. 3 ст. 260 УК Украины (руководство не предусмотренным законами Украины военизированным формированиями), ч. 2 ст. 438 УК Украины (совершение по предварительному сговору группой лиц за нарушение законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами Украины, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины).



Также установлено, что указанные лица, которые являются активными участниками и сторонниками группировки «ДНР», поддерживают и пропагандируют русскую неоимперскую геополитическую доктрину «Русский мир», а также идеи отсоединения Донецкой области от Украины и провозглашения на ее территории независимого государства.



В ГПУ подчеркнули, что принимаются меры к розыску и задержанию подозреваемых.