В ДонОГА назвали зарплату Кириленко за июль

Глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко заработал в июле 17921 гривну. Об этом сообщили в ДонОГА в ответе на запрос «Новостей Донбасса».



Так, должностной оклад Кириленко составил 6193 грн, оклад по воинскому званию — 1091 грн, надбавка за выслугу лет — 2549 грн, надбавка за особенно важную работу — 6884 грн, надбавка за доступ к государственной тайне — 929 грн. Удержанный ПДФ составил 3226 грн.



До того как возглавить ДонОГА Кириленко занимал должность военного прокурора Ужгородского гарнизона Западного региона. Согласно его декларации, в прошлом году он заработал 450 тысяч гривен, то есть ежемесячная зарплата чиновника составляла 37,5 тысячи гривен.



Он также задекларировал 400 тысяч гривен наличными.



В 2017 году Кириленко приобрел автомобиль BMW 528i 2015 года выпуска за 393 556 гривны.

