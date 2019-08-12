«Шахтер» отказался от сотрудничества со спонсором Украинской премьер-лиги

Донецкий «Шахтер» отказался использовать шевроны с упоминанием титульного спонсора Украинской премьер-лиги (УПЛ) по футболу букмекерской компании «Фаворит» на игровых футболках. Об этом говорится в ответе коммерческого директора «Шахтера» Дмитрия Кириленко, который опубликовал журналист Кирилл Крыжановский.



«Мы приветствуем подписание контракта лиги с титульным спонсором. Однако в силу того, что титульный спонсор "Шахтера" "Париматч" находится в одной бизнес-категории со спонсором лиги, мы не можем пойти на некоторые проявления, которые необходимы для выполнения контракта», — говорится в сообщении.



Также «Шахтер» готов заплатить штраф в размере суммы, которая ему полагалась от титульного спонсора УПЛ.



Эти деньги будут дополнительно распределены между остальными 11 клубами. «Относительно шеврона на футболке — уже озвучено, что мы будем использовать чемпионский бейдж, без спонсорского проявления. Это компромиссное решение — место на рукаве не будет продано другому спонсору. С этим согласились в "Фаворите" при подписании контракта. Признаем, что спонсором лиги является «Фаворит» и не собираемся индивидуально продавать это право кому-либо», — добавил коммерческий директор «горняков».



В минувшую субботу игроки «Шахтера» вышли на матч с киевским «Динамо» со старыми шевронами на плече без упоминания титульного спонсора УПЛ. В свою очередь, динамовцы были в футболках с новым логотипом лиги. «Фаворит» также является спонсором «Динамо».

Фото: ФК «Шахтер»

По информации проекта «ТаТоТаке», сумма двухлетнего спонсорского контракта «Фаворита» с УПЛ составляет 1,7 миллиона долларов. При этом 15% лига заберет себе. Таким образом, клубы получат примерно по 60 тысяч долларов в сезоне 2019/20.



