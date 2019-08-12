На Луганщине мужчину осудили за жестокое обращение с животным

Прокуратура Северодонецка обвинила 37-летнего местного жителя в жестоком обращении с собакой, которое повлекло смерть животного. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



Мужчина жестоко избил собаку и сбросил ее со второго этажа своей квартиры. Животное он подобрал на улице за несколько дней до этого случая.



Собака получила травмы несовместимые с жизнью. Чтобы исключить предсмертные страдания животного, ее подвергли эвтаназии.



Северодонецкий горсуд признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 299 УК Украины и приговорил к двум годам ограничения свободы с установлением максимального 3-летнего испытательного срока.