За минувшие сутки на Донбассе получил ранение один украинский военный

За минувшие сутки в результате обстрелов на Донбассе получил ранение один украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За минувшие сутки боевики 10 раз открывали огонь из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, противотанковых ракетных комплексов и стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались украинские позиции вблизи Пищевика, Широкино, Новотроицкого, Павлополя, Талаковки, Песок, Гнутово, Зайцево, Майорского.

«С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники три раза нарушили режим прекращения огня», - подытожили в штабе ООС.