В ОБСЕ рассказали о снаряде от «Града» на улице Донецка и новых минах в области

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ обнаружили снаряд от «Града» на улице Донецка и новые мины на дороге неподалеку от неподконтрольного правительству села Нижнее Лозовое. Об этом сообщается в отчете миссии.



«10 августа на улице Петрова в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км на юго-запад от центра Донецка) наблюдатели впервые обнаружили предмет, оцененный как снаряд из РСЗО (типа «Град», 122 мм), который застрял в асфальтовом покрытии и находился там уже некоторое время», - говорится в отчете.



Около 40 противотанковых мин (ТМ-62), установленных в 3 ряда поперек автодороги М03 и в поле к востоку от дороги зафиксировала СММ примерно в 2,5 км к западу от н. п. Нижнее Лозовое.



По оценке наблюдателей, мины принадлежат вооруженным формированиям.