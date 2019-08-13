В «ЛНР» заявили, что забрали тело погибшего украинского военного из «серой зоны»

В группировке «ЛНР» заявили, что забрали тело погибшего накануне украинского военного из «серой зоны». Об этом пишем сепаратистский сайт «МИА Исток».



Отмечается, что эвакуацией занимались представители боевиков в «СЦКК» и представители «Союза ветеранов Афганистана».



Утверждается, что тело забрали у села Логвиново.

10 августа двое украинских военных подорвались на мине возле поселка Луганское. Один из них погиб на месте, раненый второй боец вышел к своим. Из-за минной опасности украинские военные не могут эвакуировать тело погибшего