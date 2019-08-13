Боевики отдали тело погибшего украинского военного

13 августа в результате предварительно спланированного обмена тело погибшего украинского военного Романа Романенко было получено украинской стороной. Об этом сообщает пресс-служба полка «Азов».



Отмечается, что бойцы полка трижды пытались эвакуировать павшего Романа, однако им препятствовали прицельные обстрелы противника.



«Оккупант, прикрывая свою группу наемников шквальным огнем в сторону украинских военных, забрал тело бойца "Азова"», - говорится в сообщении.



Также в полке заявили, что боевики отказались забрать у украинской стороны останки одного из своих погибших, который умер возле населенного пункта Зайцево.



10 августа при выполнении боевого задания погиб азовец Роман Романенко. Боец подорвался на фугасе. Роман родился и вырос в Днепре, ему было 25 лет. В «Азове» Роман служил с конца 2015 года в должности снайпера.