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Зеленский упростил процедуру получения гражданства для иностранцев

13 августа 2019, 12:04

Зеленский упростил процедуру получения гражданства для иностранцев

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым расширил перечень документов, которые могут быть основанием для приобретения гражданства Украины.

Среди лиц, которые могут получить украинское гражданство по новой процедуре, - иностранцы и лица без гражданства, которые защищали Украину, граждане РФ, подвергшиеся политическим преследованиям.

Текст соответствующего указа №594/2019 «Вопрос упрощения получения гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, которые принимали участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, и гражданами Российской Федерации, подвергшихся преследованиям по политическим убеждениям» от 13 августа опубликован на сайте главы государства во вторник.

Согласно указу, Зеленский поручает Кабмину безотлагательно разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады проект закона, направленный на упрощение порядка приобретения гражданства Украины этим категориями.

Также данным указом Кабмину поручается в трехмесячный срок разработать проект закона Украины о порядке предоставления убежища.

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить оптимизацию процесса рассмотрения заявлений граждан Российской Федерации о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите, и принятия в установленном порядке соответствующих решений.

При участии Службы безопасности Украины Кабмин должен провести проверку соблюдения Государственной миграционной службой Украины, Министерством иностранных дел Украины, дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины требований законодательства Украины в сфере гражданства при принятии решений об оформлении приобретения гражданства Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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