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Данилюк заверил, что у Зеленского есть план по урегулированию ситуации на Донбассе

13 августа 2019, 12:18

Данилюк заверил, что у Зеленского есть план по урегулированию ситуации на Донбассе

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Данилюк заерил, что у президента Владимира Зеленского есть «дорожная карта» по урегулированию конфликта на Донбассе. Об этом он сказал в интервью BBC

«Все, что касается Донбасса, наработано в определенные шаги. Есть гуманитарный план Зеленского, который в принципе реализуется», — отметил Данилюк.

По его мнению, перемирие действует несмотря на обстрел, в результате которого погибли четверо морских пехотинцев. «Если вы сравните статистику (хотя, это нельзя называть таким словом), как минимум, обстрелов, и к сожалению, количества раненых и погибших, то вы поймете, что ситуация очень сильно отличается», — сказал он.

Секретарь СНБО констатировал, что этот обстрел не могли оставить без ответа ни Украина, ни страны-участницы «нормандского формата», поэтому команда Зеленского работает над встречей лидеров Украины, России, Германии и Франции.

«Если никакого ответа нет, это может превратиться просто в рутину. Нам всегда нужно иметь скоординированные внутренние и внешние действия», — подчеркнул Данилюк.

Также он напомнил, что у президента Украины на осень готовят форум в Мариуполе, на котром планируется привлечь внимание инвесторов к развитию Донбасса.

«Позиция Зеленского в том, что в любых действий должен быть результат. Только информационными мероприятиями мы не изменим ситуацию. В регион нужно привлекать инвестиции: в дороги, в порты, в развитие другой инфраструктуры, в школы — для этого нужны деньги. Есть ресурсы местного бюджета, есть ресурсы центрального бюджета, есть международных финансовых организаций, а есть частный бизнес. Надо понимать, кто и что хочет получить, понимать мотивацию», — подчеркнул секретарь СНБО.

Он отметил, что с президентом Всемирного банка обсудил логику, по которой ВБ мог бы участвовать в проектах на Донбассе, привязав это к ключевым реформам, которые банк поддерживает в Украине.

«Если другие будут вкладываться, то на Донбассе будет достигнута критическая масса изменений», — резюмировал Данилюк.

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О наличии «дорожной карты» по урегулированию на Донбассе в Офисе президента Владимира Зеленского заявили в начале июня. Тогда у главы государства пообещали ее обнародовать после 19 июня, но это не было сделано.

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Александр Данилюк Владимир Зеленский
Прочее
прекращение огня режим тишины Нормандский формат

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