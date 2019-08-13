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В больнице Днепра умер тяжело раненный на Донбассе военный

13 августа 2019, 12:51

В больнице Днепра умер тяжело раненный на Донбассе военный

Украинский военный, который был тяжело ранен под Широкино Донецкой области, вчера вечером умер в больнице Днепра. Об этом сообщил главврач Днепровской областной клинической больницы имени Мечникова Сергей Рыженко.

По словам медика, его ранение было не совместимо с жизнью, а операция невозможна. "Его мозг разрушен, тотальная ишемия, кости черепа разломаны на части. Возле поселка Широкино, пуля Дмитрию вошла в лоб и вышла через затылок. Давление по нулям, глаза неподвижно смотрят в потолок кома ІІІ степени", - написал Рыженко у себя в Facebook.

По его словам, врачи больницы им. Мечникова надеясь на чудо, не оставляли бойца, подключив все аппараты слежения, корректируя все жизненные функции. Он отметил, что у Дмитрия три раза останавливалось сердце, но реаниматологам удавалось его запускать.

Умерший военный был родом из поселка Мирополь Житомирской области. У него остались одни жена и ребенок.

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