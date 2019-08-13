Шахтеры все еще перекрывают дорогу возле Новоселидовки

В Донецкой области горняки шахт ГП «Селидовуголь» «Кураховская» и «Украина» до сих пор перекрывают дорогу в районе села Новоселидовка, требуя погашения задолженности им заработной платы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



«Продолжают протест горняки шахт "Кураховская" и "Украина". Они до сих пор перекрывают путь вблизи населенного пункта Новоселидовка», - отметил Волынец.



12 августа горняки перекрыли эту автодорогу, требуя полного погашения задолженности по зарплате - шахтерам не было выплачено 22% зарплаты за май, также полностью не выплачены деньги за июнь и июль.



По словам Волынца, еще 9 августа в Донецкой горняки шахты «Кураховская» перекрывали дорогу между городами Курахово и Селидово в районе населенного пункта Новоселидовка и требовали погашения задолженности им заработной платы.



8 августа шахтеры «Кураховской» блокировали автодорогу в Запорожье и Мариуполя и настроены протестовать до тех пор, пока не получат заработанных средств.



Горняки шахты «Кураховская» 5 августа пешим ходом дошли до здания ГП «Селидовуголь» и встретились с гендиректором предприятия, который сообщил, что средства для выплаты задолженности по заработной плате появятся только после 25 августа, поскольку этот вопрос решает премьер-министр Владимир Гройсман на заседании Кабинета министров, который сейчас находится в отпуске.



В тот же день в Донецкой ОВГА горняков шахты «Кураховская» заверили, что за два дня решат вопрос по выплате им задолженности по заработной плате.



Задолженность по заработной плате шахтерам в Украине составляет более 1 млрд гривен.



В связи с критической ситуацией, сложившейся в угольной отрасли, 23 июля в Министерстве энергетики и угольной промышленности состоялось совещание с участием руководителей государственных угольных предприятий и представителей профсоюзов, на котором было принято обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, премьер-министру Владимиру Гройсману и Верховной Рады Украины по ситуации в угольной отрасли, но ответ пока не получен.



2 августа на Донетчине горняки шахт «1/3 Новогродовская» и «Кураховская» ГП «Селидовуголь» отказались спускаться в шахту, требуя выплаты заработной платы.