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Путин обсудит Украину на ближайшей встрече с Макроном

13 августа 2019, 13:24

Путин обсудит Украину на ближайшей встрече с Макроном

Президент России Владимир Путин во время встречи со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном обсудит с ним ключевые международные проблемы, включая Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс-Украина».

«Темы очевидны — это, разумеется, двустороннее российско-французское сотрудничество, которое имеет весьма насыщенное экономическое содержание, это и международные проблемы. Это, конечно же, Украина и перспективы продолжения работы в «нормандском формате», — сказал он.

Песков также позитивно оценил факт недавнего телефонного звонка президента Украины Владимира Зеленского Путину, отметив настрой российского руководства на диалог.

«Само по себе общение глав государств, этот факт можно оценить только позитивно, положительно. Президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения», — сказал Песков.

Вместе с тем Песков отметил, что «Путин — весьма прагматичный собеседник, и для него главное не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, которые достигались ранее и во время каждого разговора».

Однодневный рабочий визит Путина во Францию запланирован на 19 августа.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон входят в «нормандскую четверку», занимающуюся дипломатической частью урегулированию конфликта на Донбассе параллельно с Минским форматом. В переговорах данного формата также участвуют Украина и Германия.

В связи с гибелью четверых украинских военнослужащих под Павлополем 6 августа президент Владимир Зеленский позвонил лидерам Франции и России Эммануэлю Макрону и Владимиру Путину. В разговоре с Макроном он призвал безотлагательно провести встречу «нормандской четверки», что, в свою очередь, поддержал французский лидер. Зеленский также призвал Путина повлиять на боевиков «Л-ДНР» для прекращения огня.

Зеленский в телефонном разговоре с Путиным заявил об отсутствии необходимости вносить изменения в Конституцию Украины для урегулирования конфликта на Донбассе.

 

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