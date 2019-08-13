Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

КПВВ «Станица Луганская» продолжит работать по сокращенному графику

13 августа 2019, 13:59

КПВВ «Станица Луганская» продолжит работать по сокращенному графику

С 12 августа пункт пропуска «Станица Луганская» вновь осуществляет пропуск граждан по сокращенному графику работы — до 18:00. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.

«После указанного времени пропуск через КПВВ "Станица-Луганская" не будет осуществляться в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения», — говорится в сообщении.

По информации украинской стороны СЦКК, на подконтрольной боевикам территории продолжается разминирование окрестностей разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с четверга, 1 августа. Этому предшествовало разведение вооруженных сил и средств вблизи Станицы Луганской. 

ТЕМЫ

Места
Станица Луганская КПВВ Станица Луганская
Прочее
Ситуация на КПВВ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:40
В «ДНР» заявили о задержании подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске
13:17
В Донецке назвали причину резкого загрязнения Кальмиуса
11:09
В Луганске нашли две гранаты возле мусорных баков
09:57
В «ЛНР» заявили, что забрали тело погибшего украинского военного из «серой зоны»
09:07
В ОБСЕ рассказали о снаряде от «Града» на улице Донецка и новых минах в области
22:16
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:54
В «ДНР» прогнозируют, что повышение тарифов на коммуналку будет поэтапным
09:19
В «ДНР» признали, что завод «Стирол» продолжает простаивать
23:30
Главные новости Донбасса за неделю
17:53
В ОБСЕ рассказали, как в Алчевске получают «паспорта ЛНР»
16:41
В Донецке из-за загрязнения гибнет рыба в водохранилище
16:52
«ЛНР» следом за «ДНР» проведет перепись населения
16:20
«ДНР» задержала сотрудницу «Воды Донбасса»
11:51
Украинская сторона отрицает причастность к обстрелу жилого района Горловки
10:00
СБУ: Боевики незаконно удерживают 223 человека
все новости
16:09
Украинские боксеры отказались участвовать в чемпионате мира в России
15:49
Украина объявила российского дипломата персоной нон-грата
15:30
Зеленский уволил Бессмертного с поста представителя на переговорах в Минске через месяц после назначения
15:21
В ОБСЕ заявили, что приняли меры к наблюдателю миссии из-за агрессивных высказываний
15:06
В Кремле предупредили Зеленского, что Путин — «прагматичный собеседник»
14:54
В сомнительную сделку между Покровском и фирмой из окружения мэра вмешалась прокуратура
14:40
В «ДНР» заявили о задержании подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске
13:59
КПВВ «Станица Луганская» продолжит работать по сокращенному графику
13:45
Секретарь СНБО назвал Медведчука в парламенте угрозой Украине
13:24
Путин обсудит Украину на ближайшей встрече с Макроном
13:17
В Донецке назвали причину резкого загрязнения Кальмиуса
12:57
Шахтеры все еще перекрывают дорогу возле Новоселидовки
12:51
В больнице Днепра умер тяжело раненный на Донбассе военный
12:18
Данилюк заверил, что у Зеленского есть план по урегулированию ситуации на Донбассе
12:04
Зеленский упростил процедуру получения гражданства для иностранцев
все новости
ВИДЕО
Жители Славянска перекрыли трассу в знак протеста против отключения электричества
12 августа, 15:43
«Шахтер» обыграл «Динамо» в Киеве
10 августа, 18:59
«Мариуполь» и «Заря» сыграл вничью в первых матчах квалификации Лиги Европы
08 августа, 22:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция