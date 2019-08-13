КПВВ «Станица Луганская» продолжит работать по сокращенному графику

С 12 августа пункт пропуска «Станица Луганская» вновь осуществляет пропуск граждан по сокращенному графику работы — до 18:00. Об этом сообщили в штабе операции Объединенных сил.



«После указанного времени пропуск через КПВВ "Станица-Луганская" не будет осуществляться в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения», — говорится в сообщении.



По информации украинской стороны СЦКК, на подконтрольной боевикам территории продолжается разминирование окрестностей разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

Трехсторонняя контактная группа договорилась о начале разминирования прилегающих к мосту в Станице Луганской территорий с четверга, 1 августа. Этому предшествовало разведение вооруженных сил и средств вблизи Станицы Луганской.