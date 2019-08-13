В «ДНР» заявили о задержании подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске

«МГБ» при группировке «ДНР» заявило, что сегодня в результате подрыва взрывных устройств, установленных на четыре опоры высоковольтной линии электропередач, был обесточен ряд районов Шахтерска и ближайших населенных пунктов.



Подчеркивается, что был задержан подозреваемый в совершении подрыва, который в «МГБ» уже назвали «терактом».



Также сообщается, что сотрудники «экстренных служб» занимаются минимизаций и ликвидаций последствий подрыва. Электроснабжение объектов критической инфраструктуры восстановлено, добавили в группировке.