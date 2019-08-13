В сомнительную сделку между Покровском и фирмой из окружения мэра вмешалась прокуратура

Красноармейская местная прокуратура обратилась в Хозяйственный суд Донецкой области с иском о признании недействительными договора между Покровским горсоветом и мирноградской ООО «Сити-Строй 2017». Об этом сообщает «Вчасно».



Прокурор требует признать недействительным договора подряда от марта 2018 года и двух дополнительных соглашений с декабря 2018-го, заключенных между властями Покровска и «Сити-Строй 2017». Подготовительное заседание по делу должно пройти в сентябре этого года.



Речь идет о договорах по капитальному ремонту части помещения административного здания для размещения центра административных услуг на площади Шибанкова в Покровске.



Весной 2019 года Госаудитслужба в Донецкой области проводила проверку указанной сделки, во время которой выявила ряд нарушений.



В частности, «Сити-Строй 2017» не предоставило в тендерной документации подтверждение соответствия о «наличии оборудования и материально-технической базы», ​​необходимое для осуществления работ.



В заключении аудиторы обязали Покровский горсовет принять меры по устранению выявленных нарушений и обнародовать в «Прозорро» соответствующую информацию. При этом никакой информации покровские чиновники так и не обнародовали.



Учредителями «Сити-Строй 2017» является Константин Прокопов, Антон Витушинский и Елена Фесенко.



Константин Прокопов и мэр Покровска Руслан Требушкин с 2001 по 2009 год работали в одной фирме ООО «Донмет», специализирующейся на торговле отходами и металлоломом.



Ранее в числе владельцев «Сити-Строй 2017» числился Александр Фоменков, который не один год проработал в личной охране Требушкина. Один из основателей общества Константин Прокопов является сыном депутата горсовета Мирнограда и по совместительству заместителя мэра города Тамары Прокоповой.