В ОБСЕ заявили, что приняли меры к наблюдателю миссии из-за агрессивных высказываний

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявила, что «приняла меры» в отношении члена миссии, гражданина России Николая Алексеева, который агрессивно высказывался в адрес Украины в социальных сетях. Об этом в ответ на запрос «Радио Свобода» сообщила пресc-служба СММ ОБСЕ.



«Относительно заявлений касательно одного из наблюдателей СММ ОБСЕ сообщаем, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ приняла соответствующие меры», - говорится в ответе.



Подробностей относительно принятых мер представительство ОБСЕ не указало.



«Радио Свобода» также спрашивало, какими будут дальнейшие действия СММ ОБСЕ в этом члена миссии и нарушают его действия правила организации.



9 августа телеканал «1 + 1» обнародовал материал о члене Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, гражданина России Николая Алексеева. Журналисты установили, что Алексеев высказывал в соцсетях антиукраинские, агрессивные взгляды, призвал к насилию, поддерживал сторону российских гибридных сил на Донбассе.



Ожидается также ответ СБУ и МИД в отношении члена миссии ОБСЕ Алексеева.