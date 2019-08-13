Украина объявила российского дипломата персоной нон-грата

Служба безопасности Украины задержала во Львовской области местного жителя, которые собирал разведданные для российских спецслужб. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным спецслужбы, задержанный получал секретную информацию от завербованного в 2014 году спецслужбами России военного пенсионера.



«Он собирал разведывательную информацию о политических и общественных деятелях, подразделениях ВС Украины, специальных и правоохранительных органах, иностранных военных инструкторов в западном регионе страны. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что собранные данные мужчина передавал российскому разведчику, который "работал" под дипломатическим прикрытием генконсульства РФ во Львове», - говорится в сообщении.



За деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица, МИД Украины объявила дипломата-шпиона «персоной нон грата». Он уже покинул территорию Украины.



Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.