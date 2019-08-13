Украинские боксеры отказались участвовать в чемпионате мира в России

Ведущие боксеры Украины отказались от участия в чемпионате мира, который пройдет в Екатеринбурге (Россия). Об этом сообщил руководитель пресс-службы Федерации бокса Украины Александр Подаваленко, передает Xsport.



«Члены национальной сборной Украины, которые принимали участие в последних Европейских играх, чемпионате Европы в Харькове, те ребята, которые являются первыми-вторыми номерами сборной Украины, — точно принимать участие в соревнованиях России не будут», — сказал он.



Подаваленко отметил, что Федерация не будет отправлять официальную делегацию на соревнования в РФ. Чемпионат мира по боксу пройдет с 7 по 15 сентября.