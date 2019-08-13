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У Зеленского заявили, что ничего не знают о заявлении Мендель об обстрелах на Донбассе

13 августа 2019, 16:57

У Зеленского заявили, что ничего не знают о заявлении Мендель об обстрелах на Донбассе

Офис Президента Владимира Зеленского предоставил ответ на запрос Генеральной прокуратуры Украины о заявлении пресс-секретаря президента Юлии Мендель о том, что украинские бойцы допускают обстрелы гражданских объектов на Востоке Украины, в результате чего гибнут мирные жители. Ответ ОП в свое распоряжение получило издание «theБабель».

Ответ подписал заместитель руководителя Офиса Президента Руслан Рябошапка, в котором сообщил, что запрашиваемая информация отсутствует.

«По результатам рассмотрения обращения от 3 июля 2019 года о предоставлении официальной информации сообщаем, что в Офисе Президента запрашиваемая информация отсутствует», — говорится в документе.

В начале июня пресс-секретарь Президента Мендель в ток-шоу одного из национальных телеканалов заявила, что украинские военные на Донбассе иногда стреляют по гражданским объектам, в результате чего гибнут мирные жители.

Такое заявление вызвало негодование, как в прессе, так и среди военных. Прокуратура пыталась дважды допросить Мендель, прежде всего, об источниках заявленной информации и наличии подтверждаемых данных.

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