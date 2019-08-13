В Донецке произошло крупное ДТП. Есть жертвы

Фото: Инцидент Донецк / ВКонтакте

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП в районе железнодорожного вокзала. Об этом сообщают пользователи соцсетей. Также есть сообщения о жертвах.



Инцидент произошел вблизи супермаркета «Обжора» по адресу улица Артема 240б. Разбиты два легковых автомобиля. При этом одна машина перевернута, а вторая находится двумя колесами на заборе. Кроме того, на одной из фотографий видно, что в ДТП также попала маршрутка.



На место прибыли автомобили скорой помощи и «полиции» при группировке «ДНР». Также приехад автомобиль предприятия «Ритуал», который перевозит тела погибших.



В «МВД ДНР» о происшествии пока не сообщают.

Все фото: Инцидент Донецк / ВКонтакте