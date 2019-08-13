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СБУ не стала комментировать уголовные производства против нового угольного «смотрящего»

13 августа 2019, 17:25

СБУ не стала комментировать уголовные производства против нового угольного «смотрящего»

Служба безопасности не стала комментировать, ведутся ли уголовные производства в отношении дончанина Виталия Белякова, который по сообщению нескольких источников стал новым угольным «смотрящим».

В ответе СБУ на запрос «Новостей Донбасса» сообщили только, что Белякову не было сообщено о подозрениях в рамках уголовных производствах, которые расследуются следователями органов безопасности.

При этом в спецслужбе не стали отвечать на другие вопросы «НД», а именно:

1. Известно ли местонахождение Белякова?

2. Проводились ли обыски по адресу ул.Ирининская 5/24 в Киеве за последние 5 лет?

3. Фигурирует ли ООО «Брянковская угольная компания» в уголовных производствах, которые расследует СБУ?

Информацию о том, что со сменой менеджмента на ПАО «Центрэнерго» пришел новый неофициальный куратор угольной отрасли сообщали глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, а также источники изданий «Экономическая правда», «Страна» и «Капитал». Подтверждал это и бизнесмен из Торецка Виталий Кропачев, которого называли угольным «смотрящим» и креатурой нардепа от БПП Игоря Кононенко при президентстве Петра Порошенко.

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская заявляла в разговоре с «НД», что ей ничего не известно о человеке по имени Виталий Беляков.

Имя Белякова упоминается в расследовании «Новой газеты» от 2016 года рядом с именем Александра Януковича, которые по информации журналистов, занимались поставками угля из оккупированных районов Донбасса через ООО «Брянковская угольная компания». Данный факт может быть квалифицирован как финансирование терроризма. Расследованием таких производств занимается СБУ.

Издание «Капитал» первым сообщило о том, что новый «смотрящий» принимает угольных «генералов» в своем киевском офисе по улице Ирининская 5/24 — здании, расположенном напротив входа в дом культуры СБУ.

Подробнее читайте: Когда счета за свет не огорчают: люди Януковича теперь экономят для Коломойского

 

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Люди
Виталий Беляков
Прочее
СБУ финансирование терроризма
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