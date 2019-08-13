СБУ: Спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских военных через соцсети под видом женщин

Служба безопасности Украины заявляет, что представители российских спецслужб пытаются вербовать украинских военнослужащих в социальных сетях под видом желающих знакомств женщин. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.



«Военная контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует многочисленные попытки вербовки представителями российских спецслужб и подконтрольных им так называемых "МГБ Д/ЛНР" украинских военнослужащих путем установления личных контактов в социальных сетях под видом лиц женского пола», - сказано в нем.



Сотрудники спецслужбы, в частности, разоблачили вербовочный подход ФСБ РФ к руководителю подразделения Вооруженных сил Украины, который проходит службу в районе проведения операции Объединенных сил (ООС).



Как рассказал один из руководителей подразделения ВСУ в районе проведения операции Объединенных сил, в одной из соцсетей с ним «подружилась» гражданка РФ, которая представилась как Ирина.



Во время переписки она рассказала, что у нее есть связи в российских правоохранительных органах, и предложила украинскому военному за материальное вознаграждение информировать ее «друга из ФСБ» о действиях украинских сил.



«Она просила предоставить информацию следующего характера: вооружение, сосредоточение сил, техники, личного состава, перемещение, происходящие в зоне ООС», - заявил военный.



Женщина отметила, что «каждая информация будет иметь свою цену». По ее словам, в случае предоставления важных данных, военному будет обеспечен выезд в РФ с возможностью получения жилья.



После получения «предложения» военнослужащий обратился в СБУ.