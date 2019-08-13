«ДНР» посадила в тюрьму жителя Макеевки за «призывы к экстремизму» в соцсети

Группировка «ДНР» приговорила к 6 годам заключения жителя Макеевки по обвинению в ряде преступлений.



Как утверждает «генпрокуратура ДНР», с мая 2015 по апрель 2017 года он систематически сообщал заведомо ложные сообщения о якобы готовящихся взрывах.



Также в период с февраля 2016 по март 2017 года, «в целях установления и утверждения проукраинских политических взглядов» на своей странице в соцсети он якобы размещал публичные высказывания и иллюстрации, «призывающие к осуществлению экстремистской деятельности».



Так называемый суд при «ДНР» признал макеевчанина виновным в «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности», «заведомо ложном сообщении об акте терроризма», «публичных призывах к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности ДНР», «возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и «реабилитация нацизма».