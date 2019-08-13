Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

РФ зеркально объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины

13 августа 2019, 21:50

РФ зеркально объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела оперативной информации МИД России Алексея Зайцева.

По его словам, это ответная реакция на высылку российского дипломата украинскими властями.

Ранее Служба безопасности Украины объявила персоной нон грата жителя Львовской области, который работал в генконсульстве РФ во Львове. Ему сообщено о подозрении в государственной измене. Подозреваемый уже покинул территорию Украины.

ТЕМЫ

Прочее
СБУ
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:26
«ДНР» посадила в тюрьму жителя Макеевки за «призывы к экстремизму» в соцсети
17:00
В Донецке произошло крупное ДТП. Есть жертвы
14:40
В «ДНР» заявили о задержании подозреваемого в подрыве ЛЭП в Шахтерске
13:17
В Донецке назвали причину резкого загрязнения Кальмиуса
11:09
В Луганске нашли две гранаты возле мусорных баков
09:57
В «ЛНР» заявили, что забрали тело погибшего украинского военного из «серой зоны»
09:07
В ОБСЕ рассказали о снаряде от «Града» на улице Донецка и новых минах в области
22:16
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
09:54
В «ДНР» прогнозируют, что повышение тарифов на коммуналку будет поэтапным
09:19
В «ДНР» признали, что завод «Стирол» продолжает простаивать
23:30
Главные новости Донбасса за неделю
17:53
В ОБСЕ рассказали, как в Алчевске получают «паспорта ЛНР»
16:41
В Донецке из-за загрязнения гибнет рыба в водохранилище
16:52
«ЛНР» следом за «ДНР» проведет перепись населения
16:20
«ДНР» задержала сотрудницу «Воды Донбасса»
все новости
21:50
РФ зеркально объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины
21:15
Сотрудник ДТЭК пришел на допрос по делу «Роттердам+»
19:16
Бессмертный анонсировал возможное освобождение пленных через два месяца
18:52
Бессмертный считает, что его убрали из минских переговоров из-за неудобных высказываний
18:31
СБУ: Спецслужбы РФ пытаются вербовать украинских военных через соцсети под видом женщин
18:26
«ДНР» посадила в тюрьму жителя Макеевки за «призывы к экстремизму» в соцсети
17:52
В ОП об уходе Бессмертного из переговоров по Донбассу: Мы формируем наиболее эффективную команду
17:25
СБУ не стала комментировать уголовные производства против нового угольного «смотрящего»
17:00
В Донецке произошло крупное ДТП. Есть жертвы
16:57
У Зеленского заявили, что ничего не знают о заявлении Мендель об обстрелах на Донбассе
16:09
Украинские боксеры отказались участвовать в чемпионате мира в России
15:49
Украина объявила российского дипломата персоной нон-грата
15:30
Зеленский уволил Бессмертного с поста представителя на переговорах в Минске через месяц после назначения
15:21
В ОБСЕ заявили, что приняли меры к наблюдателю миссии из-за агрессивных высказываний
15:06
В Кремле предупредили Зеленского, что Путин — «прагматичный собеседник»
все новости
ВИДЕО
Жители Славянска перекрыли трассу в знак протеста против отключения электричества
12 августа, 15:43
«Шахтер» обыграл «Динамо» в Киеве
10 августа, 18:59
«Мариуполь» и «Заря» сыграл вничью в первых матчах квалификации Лиги Европы
08 августа, 22:22
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция