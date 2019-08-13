РФ зеркально объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины

Россия объявила персоной нон грата сотрудника генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РБК со ссылкой на начальника отдела оперативной информации МИД России Алексея Зайцева.



По его словам, это ответная реакция на высылку российского дипломата украинскими властями.



Ранее Служба безопасности Украины объявила персоной нон грата жителя Львовской области, который работал в генконсульстве РФ во Львове. Ему сообщено о подозрении в государственной измене. Подозреваемый уже покинул территорию Украины.