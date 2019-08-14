Штаб ООС зафиксировал 13 нарушений «режима тишины» на Донбассе

За минувшие сутки пророссийские боевики 13 раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские военнослужащие при этом не пострадали. Об этом заявили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.



Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики совершили двенадцать обстрелов неподалеку Талаковки — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, дважды в районе Водяного — из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия, вблизи Гнутово — из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в районе Новогнатовки — из автоматического гранатомета и стрелкового оружия, дважды вблизи Новотроицкого — из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета, вблизи Красногоровки — из стрелкового оружия, неподалеку Лебединского — из стрелкового оружия, вблизи Павлополя — из стрелкового оружия, неподалеку Новогнатовки — из стрелкового оружия, вблизи Авдеевки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



По информации штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» боевики один раз обстреляли позиции Объединенных сил в районе Пивденного — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



Как сообщается, с начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники один раз нарушили режим прекращения огня. Подчеркивается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» боевики один раз обстреляли вблизи Песков — из стрелкового оружия.