В Донецке в ДТП погибли 4 человека, еще 6 пострадали

Фото: Инцидент Донецк / ВКонтакте

В результате вчерашнего ДТП на улице Артема в Донецке 4 человека погибли, в том числе двое детей, еще 6 пострадали. Об этом сообщает «МЧС» при группировке «ДНР».



Отмечается, что легковой автомобиль Mazda-6, в котором находились 5 человек, совершил столкновение с движущимся в попутном направлении легковым автомобилем Geely, в котором были 6 человек, из них трое детей, после которого автомобиль Geely совершил столкновение с движущейся маршруткой «Рута» № 46 Б.



В результате происшествия до прибытия скорой медицинской помощи скончались двое детей из автомобиля Geely: мальчик 2013 года рождения и девочка 2012 года рождения.



В больницах в 17:00 от полученных травм скончались два пассажира автомобиля Mazda: мужчина 1991 года рождения и женщина, приблизительно 35 лет, ее анкетные данные устанавливаются.



Спасатели из Geely вытащили пострадавшую женщину 1991 года рождения и передали ее сотрудникам скорой помощи.



С травмами различной степени тяжести было госпитализировано 6 пострадавших, из них 1 ребенок.



Водитель и пассажиры маршрутного такси не пострадали.