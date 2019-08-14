Кабмин Гройсмана не собирается увольнять Кличко

Действующий состав Кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.



«Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет», — написал Рябчук в Facebook.



Заседание правительства состоится сегодня.

Ранее Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко.

Сам Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации.



30 июля руководитель Офиса президента Андрей Богдан заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из «смотрящих» Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан отметил, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.