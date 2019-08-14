«ДНР» решила не делать школьную форму обязательной

Группировка «ДНР» не будет делать ношение школьной формы обязательным на подконтрольной ей территории. При этом решение о введении обязательной школьной формы каждое учебное заведение принимает самостоятельно.



Об этом сепаратистскому изданию DNR LIVE сообщил сотрудник «министерства образования и науки ДНР».



«Каждое образовательное учреждение принимает решение по введению обязательной школьной формы самостоятельно», — отметил он.

О намерении ввести обязательную школьную форму с осени 2019 года заявлял покойный глава «ДНР» Александр Захарченко.



Сообщения о введении школьной формы появились еще в 2017 году. Тогда в Донецке были представлены образцы школьной формы местных производителей. Цена такой одежды варьировалась от 3 до 6 тысяч рублей.