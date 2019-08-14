В ОПЗЖ обещают не выдвигать Медведчука в руководство Рады

Партия «Оппозиционная платформа — за жизнь» не намерена выдвигать кандидатуру Виктора Медведчука в руководство парламента. Об этом заявил один из лидеров ОПЗЖ, член подготовительной депутатской группы Вадим Рабинович.



«Медведчук не будет выдвигать свою кандидатуру, и наша партия не будет его выдвигать по той простой причине, что он уже был и вице-спикером, и первым вице-спикером, и сегодня он сосредоточится на партийной работе», — цитирует Рабиновича «Интерфакс-Украина».



Отвечая на вопрос журналистов, на какие комитеты будет претендовать его политсила Рабинович сказал: «Обычно, в любой стране мира оппозиция имеет бюджетный комитет, регламентный комитет, комитет по свободе слова».



Он также отметил, что ОПЗЖ предлагает вернуть в комитет по вопросам молодежи и спорта и комитет, который будет заниматься вопросами Донбасса.