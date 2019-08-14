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ООН не одобрила назначение спецпредставителя в Украине

14 августа 2019, 11:25

ООН не одобрила назначение спецпредставителя в Украине

В ООН не одобрили назначение специального представителя генерального секретаря организации по вопросам Украины, что предлагали польские дипломаты. Об этом сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович в комментарии «Укринформу» в Нью-Йорке.

«Мы раньше предлагали использовать некоторые другие доступные инструменты. Да, можно было бы назначить специального представителя генерального секретаря ООН, чтобы он следил за тем, что происходит на Донбассе, в Украине», — сказал он.

По мнению Чапутовича, такое должностное лицо могло бы информировать международное сообщество о ситуации в Украине.

«Есть же такие специальные представители в других регионах. Почему бы не иметь такого человека в Украине? Эта идея, скажем так, не была воспринята, не была одобрена», — констатировал министр.

Напомним, что Польша поддерживает предложение президента Украины Владимира Зеленского расширить «нормандский формат» и привлечь к переговорам США и Великобританию.

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