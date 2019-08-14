Рабинович отказался говорить по-украински на заседании. Ему возразили Разумков и Геращенко

Во время заседания подготовительной группы по проведению первого заседания Верховной Рады 9-го созыва произошел спор из-за языка выступления.



Избранный народным депутатом от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадим Рабинович начал выступление на русском языке. Ему сделала замечание представительница «Европейской солидарности» в парламенте нового созыва Ирина Геращенко: «Просим вас выступать на государственном языке».



В свою очередь, Рабинович ответил, что «в законах этого не сказано». Ему возразил председатель заседания, новоизбранный депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков: «Это предусмотрено в регламенте, Ирина права».



Рабинович потребовал показать ему норму в регламенте, которая обязывает выступать на украинском. Разумков попросил работников аппарата Верховной Рады показать данный пункт регламента. Через несколько минут ему принесли документ, Разумков зачитал: «Языком работы Верховной Рады, ее органов и должностных лиц является государственный язык. Статья 2, пункт 3 регламента Верховной Рады Украины».



Когда слово снова взял Рабинович, он продолжил по-русски: «Что касается закона о регламенте, который вы мне зачитали, он касается Верховной Рады, а мы с вами еще не Верховная Рада. Если мы идем по закону о регламенте, то должен быть переводчик».



Разумков отметил, что Рабинович все еще является действующим депутатом 8-го созыва.



После этого Геращенко предложила всем, кто нарушает регламент, выключать микрофон. С этим согласился Разумков: «Предлагаю закрыть этот вопрос. Призываю будущих и действующих народных депутатов не нарушать регламент. <...> Если мы будем дальше нарушать регламент, то я буду вынужден обращаться к аппарату, чтобы выключить микрофон».