В Луганске СММ ОБСЕ выпила кофе с местными жителями: обсудили работу наблюдателей

В неподконтрольном украинским властям Луганске Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ провела встречу в формате знакомства. Как сообщает пресс-служба миссии, за чашкой кофе собрались наблюдатели миссии и местные жители, «чтобы поделиться своими мыслями».



«Наблюдатели СММ из разных отделов провели серию обсуждений с рядом людей, среди которых студенты, бизнесмены и члены различных неправительственных организаций. Все присутствующие признали необходимость для налаживания диалога и поиска взаимопонимания, а также согласились с тем, что в будущем необходимо еще организовывать подобные мероприятия», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в ходе встречи Элисон Стейблз, которая исполняет обязанности руководителя мониторинговой команды в Луганске, рассказала о мандате миссии и объяснила роль и специфику работы различных подразделений СММ ОБСЕ.





Ранее подобные мероприятия уже проходили в подконтрольных украинским властям городах Донбасса.