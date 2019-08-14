Посол США прогнозирует скорую встречу Суркова и Волкера по Донбассу

Посол США в России Джон Хантсман надеется, что встреча помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера состоится в ближайшие недели.



«Я говорил с Куртом Волкером. Я говорил с ним после его недавней встречи, серии встреч в Украине, и, конечно, советовал ему, уговаривал его приехать в Москву и провести переговоры с господином Сурковым и рядом других лиц», — сказал Хантсман в эфире радиостанции «Эхо Москвы».



Посол выразил надежду, что переговоры по урегулированию ситуации на востоке Украины удастся сдвинуть с мертвой точки.



«Курт Волкер — выдающийся дипломат. Господин Сурков — выдающийся дипломат. И я хотел бы видеть их вместе здесь, в Москве, и, может быть, у нас получится что-нибудь организовать в предстоящие недели. Никаких гарантий тут, разумеется, быть не может, потому что это все сложные вопросы, но посмотрим, может быть, нам удастся чего-нибудь добиться», — добавил Хантсман.

В качестве спецпредставителя Госдепа Курт Волкер провел четыре встречи с помощником президента РФ Владиславом Сурковым — три в 2017 году и одну в 2018 году.