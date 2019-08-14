Кабмин хочет снизить цену электричества для промышленности

Кабинет министров Украины планирует внести изменения в постановление о специальных обязательствах (ПСО) на рынке электроэнергии для снижения цен электричества для промышленных потребителей. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик во время заседания правительства.



«Сегодня на заседании Кабинета министров Украины вносим отдельные изменения в ПСО, которые дадут возможность крупным потребителям электроэнергии, в частности металлургам, ферросплавам <...> существенно уменьшить ту цену, которую они имеют сегодня», — сказал Насалик.



Также Кабмин может снизить цену на газ для Луганской ТЭС.