Правительство утвердило создание реестра ветеранов войны

Кабинет министров одобрил положение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, 14 августа.



Создание данного реестра Кабмин поручил Министерству по вопросам ветеранов.



В реестр будет внесена информация о ветеранах войны (участниках боевых действий, лицах с инвалидностью, полученной в результате войны, и участниках войны), лицах, которые имеют особые заслуги перед Родиной, пострадавших участниках Революции Достоинства, а также о членах семей данных категорий лиц.