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Байден обещает сделать Украину приоритетом внешней политики в случае победы на выборах президента США

14 августа 2019, 13:49

Байден обещает сделать Украину приоритетом внешней политики в случае победы на выборах президента США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае своей победы готов сделать Украину приоритетом международной политики. Как сообщает «Голос Америки», Совет по международным отношениям США опросил 24 кандидатов от Демократической партии об их позиции, в частности, о намерениях противостоять российской агрессии против Украины.

«Я сделал бы Украину приоритетом международной политики. В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена», — сказал Байден.

Он добавил, что работал бы над увеличением прямых инвестиций с Запада и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России.

При этом Байден подчеркнул, что при его президентстве помощь США Украине предоставлялась бы лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение «действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов.

Кроме того, кандидат от Демократической партии готов поддержать «более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине».

Следующие выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года.

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