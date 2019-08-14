Красный Крест указывает на осложнения в доступе к медицине в зоне конфликта на Донбассе

В Международном комитете Красного Креста фиксируют осложнение в доступе к медицинской помощи по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает УНН.



«Ситуация возле контактной линии является очень сложной с обеих сторон. Это (военные действия — ред.) все равно влияет на доступ к медицинской помощи как на подконтрольной, так и на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса», — рассказали в МККК.



В организации отметили, что доступ в больнице осложняется заминированными путями, а в самих учреждениях оказания медицинской помощи не хватает врачей и лекарств.



«Скорая помощь не может получить доступ к определенным локациям, это означает, что даже несущественные болезни могут привести к серьезным последствиям. На неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса ситуация ухудшается в связи с тем, что пути поставки медикаментов с территории, подконтрольной правительству Украины, прерваны. Это означает перебои в закупках медикаментов, оборудования и сложности с техническим обслуживанием», — добавили в МККК.

