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Красный Крест указывает на осложнения в доступе к медицине в зоне конфликта на Донбассе

14 августа 2019, 14:40

Красный Крест указывает на осложнения в доступе к медицине в зоне конфликта на Донбассе

В Международном комитете Красного Креста фиксируют осложнение в доступе к медицинской помощи по обе стороны линии соприкосновения на Донбассе. Об этом сообщает УНН.

«Ситуация возле контактной линии является очень сложной с обеих сторон. Это (военные действия — ред.) все равно влияет на доступ к медицинской помощи как на подконтрольной, так и на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса», — рассказали в МККК.

В организации отметили, что доступ в больнице осложняется заминированными путями, а в самих учреждениях оказания медицинской помощи не хватает врачей и лекарств.

«Скорая помощь не может получить доступ к определенным локациям, это означает, что даже несущественные болезни могут привести к серьезным последствиям. На неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса ситуация ухудшается в связи с тем, что пути поставки медикаментов с территории, подконтрольной правительству Украины, прерваны. Это означает перебои в закупках медикаментов, оборудования и сложности с техническим обслуживанием», — добавили в МККК.

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