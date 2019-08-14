Зеленский не планирует встречаться с Макроном в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский не планирует встречаться в ближайшие дни с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом агентству «Интерфакс-Украина» сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины.



«Это предположение не соответствует действительности», — сказали в офисе главы государства.

13 августа уволенный указом президента с должности представителя Украины в политической подгруппе в ТКГ по Донбассу Роман Бессмертный предположил, что в ближайшее время состоится не только встреча Макрона с президентом России Владимиром Путиным, но и встреча президентов Украины и Франции.



Встреча Макрона с Путиным состоится 19 августа. Среди заявленных тем — ситуация в Украине.